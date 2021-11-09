中国教育部：将推动中文成为更多国际组织官方语言

2021年起中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言。中国教育部近日答复中国政协相关提案时表示，将进一步推动中文成为更多国际组织、国际会议官方语言或工作语言。

据澎湃新闻报道，中国教育部4日发布《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第2624号（教育类091号）提案答复的函》（以下简称《答复函》），公布了教育部答复《关于应对国际中文教育面临的挑战和风险的提案》的具体内容。

《答复函》指出，国际中文教育面临新形式、新变化，中国教育部及相关机构、企业和社会组织已在前期做了大量工作。

首先，在参与国际中文教育事业的27家中国高校及企业的支持下，已成立中国国际教育基金会，并运行孔子学院品牌；二是按照国际惯例运营孔子学院品牌及实施“新汉学计划”，同时开展“中文+职业技能”教育以培养中资机构的本土员工，进一步优化全球布局，参与和服务“一带一路”建设。

另外，推广《国际中文教育中文水平等级标准》，修订《国际中文教师标准》，以完善国际中文教育标准体系；最后是应用新技术，推广数字化云服务教学平台，加快国际中文教育数字化发展步伐。

《答复函》也进一步指出下一步的工作思路，包括健全标准体系，修订教师、教材、评估等标准；加强教师、教材、考试等国际中文教育资源建设；完善孔子学院等办学体系，建设多模式、多层次的现代国际中文教育体系；开展在线教育，推动“全球中文学习平台”建设，培育国际中文在线教育新模式；发展“中文+职业技能”教育，鼓励中资企业参与国际中文教育；推动中文教学本土化发展和拓展中外语言交流合作。

《答复函》最后表示将进一步推动中文成为更多国际组织、国际会议官方语言或工作语言，促进世界多元文明互学互鉴。

