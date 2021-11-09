美日英等国吁中国延后实施食品进口规定

彭博社披露，日英美等七个地区担心中国明年实施的两项新食品进口规定，有可能进一步扰乱全球供应链，并呼吁中国官方将规定推迟至少18个月才执行。

据彭博社今天（9日）报道，信件副本显示，来自这七国的外交官上个月27日在发给中国海关总署署长倪岳峰的信件中，表达对《进口食品境外生产企业注册管理规定》以及《进出口食品安全管理办法》的关切。这七个地区为日本、英国、美国、澳大利亚、加拿大、欧盟和瑞士。

这些外交官在信中说：“我们的政府与中国海关总署进行大量接触，但对于海关总署执行这些总署令，包括受这些规定约束的产品以及外国执法单位要求采取的具体行动，仍然缺乏明确性。”

中国海关总署和外交部昨天没有对置评请求做出回应。受到冠病疫情，以及与疫情有关的经济波动影响，全球各地面临巨大的运输瓶颈问题。

在新规定下，18类食品的境外生产企业要由所在国家或地区主管当局，向中国海关总署推荐注册，包括蜂产品、食用谷物、调味料、坚果与籽类和保健食品。其他食品则自行或者委托代理人向海关总署提出注册申请。

新规定也要求进口食品的包装和标签、标识应当符合中国法律法规和食品安全国家标准。

据报道，外界担心不遵守注册规定，可能会导致高昂的物流延误。