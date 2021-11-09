台退将称大陆军机有权巡逻台空域 苏贞昌批可耻

台湾退役将领夏瀛洲宣称中国大陆军机出现在台湾西南空域，是在自己的国土上，完全有权巡逻。台湾行政院长苏贞昌今天（9日）怒批少数退将“可耻”，并认为应该用法律加以制裁。

台湾退役空军上将夏瀛洲本月5日在大陆官媒《环球时报》刊出的访谈中说，“解放军战机出现在台湾岛西南空域，是在自己的国土上，完全有权去巡逻。”夏瀛洲曾担任台湾空军官校校长、国防大学校长等职，此番言论在台湾引起舆论哗然。

综合台湾中时电子报、联合新闻网报道，民进党立委王定宇今天在立法院质询时提及此事，希望苏贞昌表达态度，并称退休将领仍领着台湾人民的纳税钱，相关单位该移送法办的就移送法办、该没收退休俸的就没收，如果法有不足，也应该处理这些把“国家主权”抹掉的退将。

苏贞昌回答说，台湾从威权走到民主，是多少代台湾人辛苦坚持民主自由、流血流汗走到今天。不肖退将竟把自己一生的认知、一辈子的宣扬，彻底翻转，非常“可耻”。

他说，极少数退将当年在台上讲话，他当年还在台下看，但这些将领退役后竟然跑去中国大陆，讲着跟当年在台上完全相反的话。

他强调，这已经不是个人言论自由，完全背叛一生的信仰；要用法律加以制裁，任何国家都不容其将领、包括退役后的将领，做这种危害国家的事。

他批评说，极少数退将非常可耻，当过空军官校的校长，训练出来的年轻一代正在辛苦捍卫“国家”，现在竟然讲这种话，连防空识别区（ADIZ）都卖掉了，真的“可耻”。

台湾国防部前天对夏瀛洲的言论仅表示“个人言论不予置评”，台军专注在战训，不做任何政论表述。但国防部也强调军人的核心价值，不会受到相关言论影响，中共从未放弃武力犯台，近期对台湾和区域的军事威胁也越来越大，台军会继续勤训精练，捍卫国安。

台湾国防部政治作战局在向立法院送交的两份书面报告则指出，中国大陆现在对台采取“外宣模式”“协力模式”等实施认知作战。而台湾内部潜伏“在地协力者”运用媒体散布不实信息，影响台湾民心士气。