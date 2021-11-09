印军扩大中印边界部署 美媒：庞大支出为一大挑战

美国“防务新闻”（Defense News）昨天（8日）报道称，为应对与中国之间的边境纠纷，印度军队近日在中印边境扩大部署规模及延长部署时间，但这将让印度军方面临成本持续上升的巨大挑战。

据报道，印度军方将中印边境的部队规模增至五万人，也将部署时间延长至整个冬季，其目的在于抢夺更有利的优势，以处理两国边境争议。然而，光是车辆运载物资就得花7500万元（美元，下同，一亿新元），加上营地兴建、无人机及卫星侦察设备等费用，不断上升的作战支出将是印度军方的巨大挑战。

印度高层官员证实，印度陆军正准备在拉达克东部的实际控制线（LAC）部署大量军队、武器和支持设备，以应对中国人民解放军。

官员补充道，尽管成本庞大，但印度军队装备精良，可以在实控线上长期作战。

报道指出，印度和中国的边界长约2520英里（约4055公里），大部分是山地地形；且实控线并没有标注在地面上，也未在两国地图中记载。

目前印度陆军共部署五万名官兵，以及火炮、主战车、天空防空导弹系统、地对空快速反应导弹系统、SA-18防空导弹等装备。

报道引述一名陆军官员证实，印度已为边境沿线的印军部队拟定计划，将提供武器维修与装备支援。然而如何克服极端寒冷气候，仍然是印度军方最关心的。官员也坦承，从10月到明年3月，陆军需要在每名士兵身上花费1万5000元。

报道引述军事后勤专家少赫（Amrit Pal Singh）指出，每名士兵所需的储备品有80件，包括煤油、柴油与汽油，如此才能满足部队取暖与车辆燃料使用，意味着整个部队要度过寒冬，需要50万吨的补给。

他估计，通过卡车运送10吨物资需花费1500万元，而一架C-17飞机运送50吨物资飞行一个小时则需花费约34万元。这意味着，光用卡车运送物资，就需花费7500万元。

陆军官员说，印度陆军已经花费了1亿元来兴建数百个营地，并配备充足的水、电等必需设备。部分营地位于拉达克东部地区的边境附近。

尽管如此，官员坦言这仍有所不足，还需要建造更多的哨所、掩体、弹药库、武器库等设施加强基础设施。

报道引述一名印度国防官员证实，七年前国境公路组织计划在与中国接壤的边境建设60多条战略边境公路，如今已有35条投入使用。

这名官员还说，陆军正引进监控与战术无人机，长程监察观测系统、战场监控雷达、新型军事与低轨道观察卫星，提升印度陆军情报监视和监察能力，以掌握中国军队的一举一动。

官员说，“印度将在未来一到两年内花费5亿元来强化这些能力。”

中印两国军队自去年6月在拉达克边境地区的加勒万河谷发生冲突后，双方已进行十多轮军长级会谈，但仍存在大量分歧。

解放军西部战区新闻发言人龙绍华上个月11日批评印度军方，在最新一轮的中印军长级会谈上“坚持不合理也不切实际的要求”，为谈判增加困难。

印度军方当天则发声明反驳，称印方提出解决争端的建设性建议，“但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议。”

另外，中国全国人大在上个月23日通过的《陆地国界法》，也被印方专家认为是针对印度而来。印度外交部称对该法表示关注，指中国的单方面决定或会影响两国现有边界管理的双边安排。