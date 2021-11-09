中国要求杜绝地铁等广告位刊发校外培训广告

中国市场监管总局会同中央宣传部、中央网信办、教育部、民政部、住房城乡建设部、国资委、广电总局近日研究出台《关于做好校外培训广告管控的通知》，规定不区分学科、非学科类，集中时间、集中力量对校外培训广告进行全面排查清理，清理存量、杜绝增量。杜绝铁路、地铁等广告牌广告位刊发校外培训广告。

根据中国市场监管总局网站消息，《通知》要求，地方相关部门要在党委、政府的统一领导下立即开展专项行动，立即组织主流媒体及其新媒体、网络平台企业、户外广告位经营管理单位等相关市场主体开展自查整改。对重点媒体、网络平台企业、主要校外培训机构及广告经营企业开展联合约谈等，从严查处虚假违法校外培训广告行为，形成监管高压态势。

《通知》明确，强化广告管控与校外培训机构审批管理的协同，将校外培训机构的广告活动情况作为对其相关资质管理的重要内容。强化广告管控与媒体管理的协同，加强传统媒体行业管理和互联网信息管理，落实相关责任，有效应对以节（栏）目、软文等形式变相发布校外培训广告等问题。强化国有企业等单位所属广告牌和广告位的管控，杜绝铁路、地铁、公交车、国有厂矿单位以及公交站台所属广告牌广告位刊发校外培训广告，形成有效示范效应。

《通知》强调，要进一步健全多部门联合管控机制，充分发挥“双减”工作专门协调机制作用，健全信息共享、分析研判、重点舆情联合应对等管控机制，加强信用监管和引导行业自律，形成跨部门协同监管合力。相关部门要支持乡镇、街道开展户外广告日常管理，积极组织、支持、引导社区工作人员、志愿者加入广告管控工作，发挥社会共治效果。

《通知》要求，各地要加强组织领导，制定广告管控工作方案，强化督导指导，做好宣传引导，加强政策宣传解读，消除误读误解，缓解焦虑情绪。

据了解，自“双减”文件印发以来，市场监管部门在全国组织开展“呵护青少年健康成长——教育培训类广告清理整治行动”。截至目前，共查办相关违法广告案件1570件，处罚金额3060万元（人民币，约644.5万新元）。

