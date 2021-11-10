中国金融40人论坛：房地产硬着陆风险已现端倪

中国金融40人论坛（CF40）发布工作论文称，进入2021年下半年以后，中国房地产行业面临前所未有压力，硬着陆风险已现端倪。

据路透社报道，该份名为《如何防范房地产市场硬着陆风险》的工作论文指出，防止房地产市场硬着陆，最重要的是防止房地产企业出现流动性危机，保住企业现金流。

论文指出，首先要及时放松对住房抵押贷款政策的额度限制；其次是支持对房地产企业债务的借新还旧；再次是对过去经营状况良好但突然陷入流动性困境房企的紧急救助贷款，贷款利率不必优惠但数量上要足以帮助企业应对危机。

同时，要提振全社会社融增速，防止房地产市场下行扩散到其他行业和部门，防止不断放大的负反馈机制；近期内延缓出台其他对房地产市场影响过大的其他政策。

“市场普遍担心房地产税会近期出台，这对近期房地产销售会再次带来严重负面冲击，”论文称，房地产税是长久之计，但需要找到更合理的时机出台。

论文并指出，房地产市场需要立足长远的政策，政策的落脚点是提高都市圈住房供给和完善保障房制度。

中国金融四十人论坛（China Finance 40 Forum, CF40）成立于2008年4月12日，是一个非官方、非营利性金融专业智库平台，专注于经济金融领域的政策研究与交流。

路透社的报道指，近期市场对中国房地产行业不断扩大的流动性危机感到担忧，最近几周出现了一连串的境外债务违约、信用评级下调以及一些开发商的股票和债券遭到抛售。

据路透社报道，中国政府整顿房地产业的过度举债行动导致房企财务状况趋弱，当局面临放松政策压力。中国国务院智库--国务院发展研究中心周一与多家房企和银行在深圳举行了会议。参加会议的包括万科、佳兆业及部分金融机构等。