大陆军方强烈谴责美议员访台 东部战区台海方向战备警巡

美国联邦参、众议员昨天乘军机抵台访问，中国大陆国防部表示坚决反对和强烈谴责，解放军东部战区则称当天在台海方向进行联合战备警巡，并强调战区部队保持高度戒备，将采取一切必要措施回击破坏台海和平稳定的挑衅行为。

美国议员搭乘美国海军C-40型运输机昨天下午由菲律宾马尼拉起飞，傍晚6时17分抵达台北松山机场。台湾外交部昨天证实美国议员抵台访问，并称行程是由美国在台协会台北办事处协调安排。

据中国国防部官网消息，大陆国防部新闻发言人谭克非昨天就此发表谈话，批美粗暴干涉中国内政，严重损害中国领土主权及威胁台海地区和平稳定。

谭克非说，正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动，不向“台独”分裂势力释放错误信号，并警告民进党当局不要误判形势、铤而走险，否则只会把台湾带入深重灾难。

他强调，解放军将始终保持高度戒备状态，采取一切必要措施，坚决粉碎任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

另据解放军东部战区微信公众号消息，东部战区新闻发言人施毅说，东部战区当天组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。

施毅称，战区部队组织的此次军事行动，是针对有关国家在台湾问题上严重错误言行和台独分裂势力活动所采取的，并强调战区部队时刻保持高度戒备，将采取一切必要措施，坚决回击一切危害中国核心利益、破坏台海和平稳定的挑衅行为，坚决捍卫国家主权和领土完整。