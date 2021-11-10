美议员搭军机访台 美国防部称符合惯例

台湾外交部昨天（9日）证实美国联邦参众议院议员搭乘军机赴台访问。美国国防部9日表示，此次访问符合美国在《台湾关系法》下的义务。

据美国国防部在官网发布的新闻稿，美国防部发言人柯比在媒体简报被问到此事时表示，这次联邦议员搭乘美国军机出访，是国会代表团的惯例，国会议员搭乘美国军机出访并不罕见。

对于中国大陆谴责美国这次访问，并在台海方向进行战备警巡，柯比指出，此次访台行程十分正常，已是今年第二次，并不罕见，也符合美国在台湾关系法下的义务。他强调，台湾关系法已获历任美国民主党和共和党政府的支持，以协助台湾强化自我防卫需求。

据联合报报道，针对此次访台行程，台湾外交部表示，相关行程由美国在台协会台北办事处协调安排，基于尊重访宾意愿，相关资讯将适时对外说明。据传，此行是搭乘美国军机从菲律宾飞抵台湾松山机场。

据报道，上一次美国参议院议员访台是今年6月6日，当时有三名跨党派参议员包括达克沃丝、苏利文及昆斯旋风式抵台，并宣布美国捐赠台湾75万剂疫苗协助抗疫。

除了美国联邦议员团外，今年4月中，被认为是美国总统拜登挚友的前参议员多德，以及美国两名前常务副国务卿阿米蒂奇与斯坦伯格，也曾组成跨党派代表团访问台湾。那是拜登政府上台以来首个访台的美国高层代表团。