南昌警方通报豪车女司机醉驾：六人叫yuwei 都不认识她

中国江西省南昌市驾驶豪车的女司机涉嫌醉驾、并喊话要找“yuwei”过来，事件再有新进展，南昌警方最新回应称，该市公安系统共有六名姓名谐音为“yu wei”的民警，但与孙某不认识且无关联。

江西本地媒体本月6日联合南昌交警进行“夜查酒驾”直播，直播视频显示，一名驾驶玛莎拉蒂的女司机孙某涉嫌醉驾被交警查获，交警拿出酒精测试仪对其进行酒精测试。期间女子并不配合，多次对交警称“叫yu wei（音）过来”，并试图打电话，执勤交警则回应“叫谁过来都没用”。

消息引起中国网民关注，纷纷猜测女子被查时要找的“yuwei”是否为公安系统领导。

南昌市公安局昨晚在官微再次发布情况通报回应事件，通报称，嫌疑人孙某昨天已以涉嫌危险驾驶罪被移送至南昌市东湖区人民检察院审查起诉。

据通报，南昌市公安局在市纪委监委监督下，对该市公安系统所有姓名谐音为“yu wei”的民警进行了调查核实，全市公安系统共有六名姓名谐音为“yu wei”的民警，均与孙某不认识，且无任何关联。

通报还说，孙某到案后供述，实际上她不认识名叫“yu wei”(谐音）的人，但知道东湖区公安分局局长叫余炜（孙某不知道余炜已调任青山湖区公安分局局长），她现场说出“叫yu wei过来”是因当时喝多了酒，害怕车辆被扣，希望在现场能够规避或减轻处罚。

通报强调，在孙某整个事件处理过程中，没有任何人过问、插手、干预。

对于这起事件，中纪委网站昨天刊文批评说，现实生活中总有一些人认为规章制度是给别人定的，自己人脉广、后台硬，惹事后能找人“放一马”，于是目无法纪，闹出“我爸是李刚”“给我找你们的谁谁谁来”一类的事件。现实证明，这类事件中不仅当事人受到处罚，还把他们口中的人给坑了。

文章强调，遵守法律法规、公序良俗，既是个人的基本义务，也是个人自由和权益得到保障的前提。若是认为“关系高于规矩”，那么不但自己犯错误，还会在找人“平事”的过程中拉人下水，害己坑人。

文章提醒，被请托人面对违规违法的请托事项，要果断说不，千万别因抹不开情面，就“放放水、开口子”，这表面上看似“帮”了请托人，实则是害了他，非但帮不了人，自己也会掉进“坑”里。