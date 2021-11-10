六中全会新闻发布会本周五上午举行

中共十九届六中全会从本周一起一连四天在北京召开，新华社今天发布消息称，六中全会新闻发布会将在本周五（12日）上午10时举行。

新华社报道称，发布会将介绍六中全会精神。中央广播电视总台及人民网、新华网、中国网等将对新闻发布会进行直播。

新华社本周一在六中全会开幕当天报道说，中共总书记习近平代表中央政治局向六中全会作工作报告，并就《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议（讨论稿）》向全会作了说明。

分析人士此前指出，六中全会将通过中共奋斗百年重大成就和历史经验的决议，这也是中共中央第三个关于历史问题的决议。

中共在1945年和1981年分别以中央全会的名义通过两个有关历史问题的决议，以解决当时党内对历史和思想路线问题的争议，确立和巩固最高领导人的核心地位，达到统一思想、团结一致向前看的目的。

北京有关人士指出，与前两个决议不同，六中全会将通过的中共第三个历史问题决议，不是为了解决党内有关历史或思想路线的争议，中共党内目前也不存在迫切需要中央定夺的相关争议。第三个决议主要是展示中共百年取得的成就，总结成功经验，并指出中共今后怎么做才能继续成功。

六中全会将于明天（11日）闭幕。一般而言，中共中央全会都是闭门会议，只有央视、新华社等少数官媒在现场摄像和拍照。全会闭幕当天，官方将发布新闻公告，通报全会的主要内容。