中国10月份CPI同比上涨1.5%

中国10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，创13个月新高，统计局指出，这是受特殊天气、部分商品供需矛盾及成本上涨等因素综合影响所致。

据中国国家统计局网站报道，统计局今天（10日）发布了10月份CPI和工业生产出厂价格指数（PPI）数据。

数据显示，10月PPI同比涨幅进一步突破13%，创下逾26年高位，环比上涨2.5%；受蔬菜价格明显上涨、PPI对CPI传导效应加强等影响，10月CPI同比涨幅升1.5%，环比上涨0.7%。

中国国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读，10月份受特殊天气、部分商品供需矛盾及成本上涨等因素综合影响，CPI有所上涨。其中，受降雨天气、夏秋换茬、局部地区疫情散发及生产运输成本增加等因素叠加影响，鲜菜价格上涨16.6%，影响CPI环比上涨约0.34个百分点，占环比总涨幅近五成。

对于PPI涨幅扩大，董莉娟解读，这是受国际输入性因素叠加中国主要能源和原材料供应偏紧影响所致。

另据路透社报道，分析人士预计，政府对煤炭价格调控或令PPI涨幅有所回落，但能耗双控限制下高耗能产品的涨价趋势仍将延续，PPI高位态势难改；而且随着PPI对CPI传导效应加强，未来CPI亦会加速上行。通胀压力整体增强，将限制中国央行政策宽松空间，货币政策预计仍是结构性支持为主。

瑞银证券首席经济学家汪涛在2022-23年展望报告中指出，近期由于国内上网电价上调、以及供给受限推高大宗商品价格，四季度PPI可能同比增长10%以上。

不过他也指出，2022年上游产品供给有望进一步回升、房地产建设活动放缓应拖累重工业品需求走弱，预计原材料价格将企稳回落。预计2022年PPI增速将大幅降至2-2.5%。