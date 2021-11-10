大陆国台办促美议员勿向台独势力发错误信号

美国联邦参、众议员昨晚乘军机抵台访问，继中国大陆军方发声谴责后，大陆国台办今天（10日）敦促美国一些国会议员不要向台独势力发错误信号。

据中国央视新闻报道，大陆国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上说，坚决反对美国同中国台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系，敦促美国一些国会议员恪守一个中国原则和中美三个联合公报有关规定，不要向台独势力发出错误信号，否则只会给台海和平稳定带来进一步损害。

她强调，民进党当局“倚美谋独”注定失败，“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！”

另外，对于台湾国防部称，今年以来大陆军机进入台西南空域已超过700架次，未来台湾将承受更大军事压力。朱凤莲今天也回应说，大陆愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。

她指责说，当前台海形势紧张的根源是民进党当局和台独势力赤裸裸地贩卖“两国论”，勾连外部势力不断谋独挑衅，因此，解放军举行相关演训活动，是有力针对台独分裂活动和外部势力干涉，“’台独‘挑衅一日不止，台海紧张一日难缓。”

美国议员昨天下午搭乘美国海军C-40型运输机从菲律宾马尼拉升空直飞台湾，傍晚6时17分在台北松山机场着陆，过后升空飞离台湾。

台湾外交部发言人欧江安昨天称，有关美国联邦参、众议员抵台访问一事，行程是由美国在台协会台北办事处协调安排。台湾外交部提供访问团所需的行政协助，并就相关防疫措施协调中央流行疫情指挥中心。

中国大陆国防部昨晚已表示坚决反对和强烈谴责，并警告民进党当局不要铤而走险，否则只会把台湾带入深重灾难。

解放军东部战区则称当天在台海方向进行联合战备警巡，并表明此次军事行动是针对“有关国家在台湾问题上严重错误言行和台独分裂势力活动”所采取的，强调战区部队保持高度戒备，将采取一切必要措施回击破坏台海和平稳定的挑衅行为。

美国国防部9日则表示，此次访问符合美国在《台湾关系法》下的义务，并称国会议员搭乘美国军机出访并不罕见。