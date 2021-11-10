台积电日本建新工厂 日政府拟出资一半费用

全球半导体巨头台积电公司（TSMC）和索尼集团子公司“索尼半导体解决方案”昨天宣布，将在日本熊本县设立半导体代工子公司，明年动工建设新工厂，力争2024年底前投产。预计最初的设备投资额约为70亿美元（约80.8亿新元），索尼方面出资约5亿美元，获得不到20%的股份。

根据日本共同社报道，新工厂将建于熊本县菊阳町，可创造约1500个尖端技术人才的就业岗位。这是台积电首次在日本设立生产基地。

子公司名为“JASM”。新工厂将投产制程为22纳米（1纳米为10亿分之1米）和28纳米的半导体。

索尼表示，与台积电的合作关系有助于半导体的稳定采购，具有很大意义。日本政府把确保半导体视为经济安保的重要课题积极招商，拟援助约一半费用。台积电和索尼表示“以接受日本政府的强有力援助为前提正进行讨论”。

台积电首席执行官（CEO）魏哲家表示，很高兴能获得多年客户索尼的支持，希望能满足日本的半导体需求，并吸引日本的人才进入台积电。

台积电去年5月宣布将在亚利桑那州建设在美国的第二个半导体生产基地，该工厂将从2024年一季度起每月生产2万个5纳米半导体。

据日经新闻此前报道，在芯片短缺的大背景下，日本政府越来越关注维持供应链稳定，将以补贴的方式支持该项目。早在2010年，日本芯片制造商已经退出了大规模芯片开发的竞争，日本希望通过接受台积电的直接投资，重振日本先进产品的生产。