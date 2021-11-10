中国地产商花样年与相关债权人磋商延长借款协议

中国地产商花样年控股昨天（9日）稍晚发布公告称，该公司正与相关债权人磋商以延长或重续借款协议，并申请于今天恢复其公司股份在香港联交所的买卖。

据路透社报道，花样年此前因美元债违约陷入债务漩涡。

公告指出，截至本月9日，除2021年票据外，包括公司提供担保票据在内，该公司的票据及具重大性质的贷款并无任何到期未付金额。

据报道，花样年2021年票据未偿还本金额为2.06亿元（美元，约2.7亿新元）。

公告称，该公司并未接获任何系列票据持有人要求即时还款。公司已经接到若干贷款人通知，要求偿还未到期贷款，公司正就偿付安排与有关贷款人展开讨论。

公告强调，鉴于集团面临流动资金问题，概不保证将能够满足其于其他融资文件条件下的财务责任。

公告并称，若未能满足其担保责任，于到期时偿还任何债务，或与债权人就重续或延长其借款或其他安排达成协议，则可能对集团的业务、前景、财务状况及经营业绩构成重大不利影响。

中国百大集团于本月5日发布公告称，截至11月5日花样年项目公司杭州花浦尚未履行按期偿还债务本息义务，目前相关各方尚在沟通中以推进事项的解决。

据财联社本月5日报导称，深圳监管部门将召开专题会议，讨论花样年、佳兆业两家企业流动性问题。