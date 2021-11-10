浙江网民反映接种科兴未检出抗体 官方：已解释区别

针对浙江网民关于接种冠病疫苗后未检出抗体的咨询，浙江省卫生健康委员会上周四（4日）回复表示，相关工作人员已与网民取得联系，但未公开回复内容。杭州市滨江区社会发展局8月3日曾确认咨询内容属实，并明确告知根据国家相关规定及当前的免疫策略，目前不能加强接种的依据；同时详细解释疫苗接种后产生中和抗体与医疗机构检测的抗体区别。

根据澎湃新闻报道，该网民上周四留言称，今年6月3日接种第一针科兴疫苗，6月22日接种第二针，上月3日因发烧医院排查新冠，显示抗体阴性。是否意味着6月疫苗未接种成功、没有产生抗体？该如何处理？是否需要补打？

浙江省卫健委当天在浙江政务服务网回复表示，相关工作人员已与这位网民电话联系，但没有公开回复的具体内容。不过，杭州市滨江区社会发展局8月3日回复称，咨询内容属实。区疾控中心在规定时限内与信访人进行沟通，经核实，反映人目前已完成2剂次新冠疫苗接种，根据国家《新冠病毒疫苗接种技术指南第一版》相关规定，目前国家还没有加强免疫这一说法。明确告知根据国家相关规定及当前的免疫策略，目前不能加强接种的依据；同时详细解释疫苗接种后产生中和抗体与医疗机构检测的抗体区别。

中国国家卫健委官网今年3月公布的《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》显示，对在14至21天完成两剂新冠病毒灭活疫苗接种的，无需补种。现阶段暂不推荐加强免疫。在疫苗接种前无需开展新冠病毒核酸及抗体检测；接种后也不建议常规检测抗体作为免疫成功与否的依据。

针对疫苗接种后产生中和抗体与医疗机构检测的抗体究竟有什么区别？据健康报报道，中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟8月27日在新闻发布会上，做了比较详细的解释。

首先，临床试验结果已经表明，新冠疫苗具有较强的免疫原性。接种疫苗后，中和抗体阳转率接近百分之百，能刺激人体产生足够的抗体，从而控制病情。抗体水平下降至较低水平并不能说明疫苗失去保护力。疫苗的保护力除了来源于抗体外，主要依赖免疫记忆。已有研究表明，全程免疫后12个月进行加强免疫可使中和抗体水平在较短时间显著升高，说明疫苗可诱导人体产生良好的免疫记忆。

其次，判断疫苗接种后人体产生的中和抗体能否有效中和新冠病毒，只能在P3实验室通过用接种疫苗人员的血清去中和活病毒，才能判定。而用普通的检测试剂盒，不能准确判断。历史上大规模接种的其他疫苗，临床试验阶段已证明其有效性，并未开展对接种人群的抗体检测，也没有这方面的要求。所以，新冠疫苗也没必要开展抗体检测。

郑忠伟强调，评判某一疫苗有效与否，主要是通过后期基于大规模疫情的真实世界研究，以及前期临床试验数据来综合评定。中和抗体水平这一单一指标并不足以说明疫苗的真实保护力。部分民众担心接种新冠疫苗后抗新冠病毒中和抗体水平下降而去主动检测的做法，“这既没有必要性，也不可行”。

