大陆国台办：谋独首恶及金主必受严惩

中国大陆本月5日公布对“台独顽固分子”实施惩戒措施，并点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮，外界关注是否还有后续清单，大陆国台办发言人朱凤莲今天（10日）说，执迷不悟、顽抗到底的“台独顽固分子”都将受到严惩。

首批“台独顽固分子”清单中未包括台湾正副总统蔡英文和赖清德列入等人，台湾有舆论认为，这是大陆为未来可能的接触保留转圜余地。

据海外网报道，至于是否还会有第二波、第三波后续清单，朱凤莲在例行新闻发布会上回答台媒提问时说，“法网恢恢，疏而不漏”，执迷不悟、顽抗到底的“台独顽固分子”，包括组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一行为，勾结外部势力谋求台独，以“修宪”等手段谋求“法理台独”的首恶分子及其金主等，都必将依法受到严惩。

大陆方面宣布惩戒“台独顽固分子”后，台湾陆委会6日称将研议适时采取必要反制与防范措施。朱凤莲表示，依法对极少数“台独顽固分子”实施惩戒，有利于打击遏制台独分裂，维护台海和平稳定和两岸同胞的切身利益。大陆将密切关注有关动向，坚决打击任何形式的台独分裂行径。

被问到具体的惩戒措施时，朱凤莲说，凡是胆敢以身试法者，必将依法受到惩戒。包括禁止“台独顽固分子”本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及其它必要的惩戒措施。同时依法对“台独顽固分子”追究刑事责任，终身有效。

至于惩戒措施中包括“绝不允许台独顽固分子关联企业和金主在大陆谋利”，是否会影响台商投资以及两岸正常的经贸往来，朱凤莲指出，打击“台独顽固分子”及其金主等主要支持者的目的正是为了遏制台独分裂行径、维护台海和平稳定，从根本上看“将有利于促进两岸正常经贸往来，有利于保障广大台湾同胞的合法权益”。