美延长中国“涉军企业”投资禁令

美国总统拜登昨天（9日）表示，美国将持续实施特朗普政府的一项禁令，禁止美国投资被华盛顿点名为“由中国军方拥有或控制”的中国公司。

据路透社报道，拜登在给美国众议院议长佩洛西的信中说，“中国正利用美国资本为其军事、情报和其他安全机构提供资源，加快其发展和现代化的进程，使中国能够直接威胁到美国本土和美国的海外部队。”

这项于2020年11月发布的行政令最初旨在阻止美国投资公司、养老基金和其他机构购买美国国防部认定的、由中国军方支持的中国公司的股票。

拜登政府称这项行政令“有法律缺陷”，在今年6月针对这项禁令做出了调整，责成美国财政部执行，并“滚动”更新一份约59家公司的新名单，以取代五角大楼早先发布的名单。

美国机构与个人实体被禁止购买或出售目标公司公开交易的证券，其中包括中国最大的芯片制造商中芯国际和石油巨头中国海洋石油。

拜登的新名单增加了大约10家上市公司，但删除了其他一些公司，包括中国商用飞机公司，该公司正带头与波音BA.N和空客AIR.PA在民用飞机领域展开竞争；还有两家对禁令提起法律挑战的公司，广东高云半导体科技股份有限公司和箩筐技术公司。

据彭博社报道，美国国会美中经济与安全审查委员会前主席罗宾逊说，“很难理解为什么自6月3日发布命令以来，没有一家新的中国公司被添加到这个资本市场制裁名单上。”

对此，中国外交部发言人汪文斌曾在6月批评美国政府泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压和限制中国企业。