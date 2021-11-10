易纲谈数字人民币：百姓要兑多少 央行就发多少

中国央行昨天发布消息，行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上发表视频演讲中介绍数字人民币研发的进展情况时说，中国高度重视数字人民币的个人信息保护问题，并采取了相应的制度安排和技术设计。此外，央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则，即百姓需要兑换多少，中国央行就发行多少。

综合中新社和证券时报网报道，易纲透露，下一步中国官方将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用，具体而言，一是参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；二是继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；三是推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；四是完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。

易纲说，中国高度重视数字人民币的个人信息保护问题，并采取了相应的制度安排和技术设计。数字人民币在匿名性方面采取“小额匿名，大额依法可溯”的原则，在收集个人信息时遵循“最少、必要”原则，采集的信息量少于现有电子支付工具。

同时，严格控制个人信息的储存与使用，除非有明确的法律要求，央行不得将相关信息提供给任何第三方或政府机构。近期中国还出台了《数据安全法》《个人信息保护法》等多部法律，从立法层面加强数据安全及隐私保护。

“我们始终强调，央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则。也就是说老百姓需要兑换多少，我们就发行多少。”易纲表示，中国地域广阔、人口众多、区域发展差异大，这些因素以及居民的支付习惯决定了在可预见的将来，现金仍将长期存在。只要存在对现金的需求，央行就不会停止现金供应或以行政命令对其进行替换。

报道指，截至今年10月8日，数字人民币试点场景已超过350万个，累计开立个人钱包1.23亿个，交易金额约560亿元（人民币，约118亿新元）。

