高盛预计中国明年GDP增速只有4.8%

投行高盛在最新研究报告中称，明年中国实际GDP增速将为4.8%，而2022-2025年间年均增长率只有4.5%，远低于市场平均预测。

据路透社报道，该行发表《中国经济2022年展望报告》指出，尽管预计中国的宏观政策将有所放松以支持明年的经济增长，但今年增强的结构性紧缩措施（尤其是针对房地产方面）大部分将继续存在，因此作出上述预期。

报告指出，中国发生住房驱动的金融危机的机率较低，但房地产市场已进入多年放缓的阶段。认识到未来几十年对住房的基本需求减弱，政策层现在正在采取行动使行业去杠杆化并避免未来无序调整的风险。

高盛估计，住房对GDP增长的贡献可能从2019年的+1个百分点变为2022-2025年的-1个百分点。这是该行对未来几年中国经济增长低于普遍预期的关键原因。

虽然“新基建”和“绿色资本支出”将是未来几年强劲增长的领域，但目前的规模小得不足以弥补房地产投资减慢所出现的空白。此外，传统基建投资也不太可能大幅反弹，因政策层的去杠杆化和去风险的理念将传导到地方官员。总而言之，该行预计投资对GDP增长的贡献将下降，随着时间的推移，投资驱动型经济将逐渐减弱。

另外，基于即将举行的北京冬季奥运会和接下来召开的中共二十大，尽管疫苗接种率很高且医疗状况有所改善，该行预计中国政府仍将实行“零感染”的抗疫政策。另一方面，该行预计中国的出口可能会进一步增长，但速度不会像今年那么快，对经常帐盈余和人民币升值带来支持。