黑龙江官员贪贿2630万退赃8000万获轻判

黑龙江省一高速公路管理处原处长祝某某被控贪污受贿2630万元（人民币，约554万新元），由于其积极配合调查，且退赃达8000万元（约1686万新元），获从轻判决。

据澎湃新闻报道，中国裁判文书网公布的判决书显示，黑龙江勃利县法院一审以贪污罪、受贿罪判处祝某某有期徒刑13年。

法院审理查明，被告人祝某某于2000年11月至2015年5月，历任黑龙江省鹤伊公路管理处、哈伊高速公路管理处、北安高速公路管理处处长。其利用职务便利，采取虚列工程支出、虚开发票的手段贪污公款共计人民币2030万元（约428万新元）。

此外，法院还查明，祝某某在担任上述三个公路管理处处长职务期间，利用职务便利，在承揽工程、人员录用、提拔方面为他人提供帮助，先后索要、收受他人贿赂人民币600万元（约126万新元）。

法院文书显示，祝某某将上述贪腐所得用于投资、理财、购买房产及个人消费。祝某某在接受调查期间，主动上缴违法所得，并于2021年5月24日将贪腐所得全部主动上缴。

祝某某的辩护人辩称，祝某某积极配合调查，积极退赃8000多万元，远超过指控金额，应对其从轻处罚。

法院经审理后认为，祝某某到案后如实供述监察机关未掌握的贪污、受贿犯罪，系自首，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，对其从轻处罚，遂作出有期徒刑13年的判决。