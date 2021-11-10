习近平：愿本着相互尊重原则推动中美关系重回正确轨道

中国驻美国大使秦刚昨晚出席在纽约举行的美中关系全国委员会年度晚宴并宣读中国国家主席习近平的贺信说，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。习近平强调，中国愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，同美方加强各领域交流合作，共同应对重大国际和地区问题、全球性挑战，同时妥善管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

根据中国驻美国大使馆网站消息，习近平在贺信中对美中关系全国委员会及各位成员长期致力于推动中美关系发展和两国各领域交流合作表示赞赏和肯定。习近平指出，中美分别作为最大的发展中国家和最大的发达国家以及联合国安理会常任理事国，能否处理好彼此关系攸关两国和两国人民根本利益，攸关世界前途命运。当前，中美关系正处于重要历史关口，两国合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。他希望美中关系全国委员会及关心支持中美关系发展的各界朋友坚定信心、继续努力，为中美友好事业贡献更多智慧和力量，更好造福两国人民和世界各国人民。

中国驻美国大使秦刚昨晚在美中关系全国委员会年度晚宴宣读中国国家主席习近平的贺信。（中国驻美国大使馆网站）

美中关系全国委员会董事会主席雅各布·卢当晚也宣读了美国总统拜登的贺信。拜登表示，50多年来，美中关系全国委员会致力于推动美中合作，通过促进相互理解和建设性对话，以帮助两国找到共同点。今天，世界正处于历史的转折点。从应对冠病疫情到解决气变危机的现实威胁，美中关系具有全球意义。解决这些挑战和抓住诸多机遇需要国际社会更广泛地团结起来，每个人都尽自己的一份力量来建设一个安全、和平、充满活力的未来。拜登感谢美中关系全国委员会致力于加强两国人民之间的联系。通过这样的组织倡导，大家可以寻求更广泛的联系，促进影响两国和世界的利益。

秦刚在致辞中表示，习近平的贺信表达了中方对发展中美关系的积极态度和原则立场。中方对美政策保持高度的延续性和稳定性，始终从两国人民和世界人民根本利益出发，从战略高度和长远角度看待和把握中美关系。

秦刚说，有人说，中美关系不能回到从前了，难道就因为如此，就可以不珍惜，甚至任意破坏它吗？中国绝不认同。他强调，中国期待同美国政府和各界有识之士一道，按照中美元首通话的精神，加强对话、管控分歧、聚焦合作，共同为推动中美关系重回正轨而不懈努力。

中美关系自习近平9月10日同拜登通电话后出现回暖迹象。习近平当时还在通话中引用了宋代诗人陆游的诗句说：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”

美国一名高级官员上月初透露，拜登和习近平计划在年底前举行视像会议，细节有待敲定。根据路透社今天引述知情人士报道说，双方的视讯峰会最快将在下周举行。