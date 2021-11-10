吉林监狱朝鲜籍囚犯越狱22天 悬赏增至20万

中国吉林省上个月发生一起朝鲜籍罪犯越狱事件，吉林监狱当时曾发布悬赏通告，但目前该罪犯仍然在逃，到昨天为止已脱逃22天，警方已将悬赏金提高至20万元（人民币，下同，约4.2万新元）。

据澎湃新闻报道，长春市公安局二道区分局昨天（9日）发布《悬赏通告》，以20万元悬赏脱逃的吉林监狱罪犯朱贤健。

悬赏通告称，朱贤健脱逃后，可能换装为上身穿类似迷彩雨衣，胸前及后背有反光条，头戴黑色帽子，带口罩，手持镰刀，背黑色背包。

通告还提醒，该罪犯有可能随身携带黑色棉服，为躲避抓捕，可能采取更换衣着化妆等方式改变其体貌特征。

通告称，凡提供线索经公安机关认定为是朱犯的，奖励人民币两万元；凡提供线索协助抓捕或直接抓捕罪犯的，奖励人民币20万元；凡是知情不报、窝藏、包庇犯罪嫌疑人的将依法追究法律责任。

罪犯朱贤健上个月18日从吉林监狱脱逃后，吉林监狱当天发布悬赏通告称，对提供线索协助抓捕犯罪嫌疑人的奖励10万元，提供线索直接抓捕犯罪嫌疑人的奖励15万元。

当时的通告列明朱贤健的外貌特征，身高160cm，单眼皮，瓜子脸，小眼睛，逃跑时身穿监狱劳动服，内穿深色线衣线裤等。

财新网及上游新闻此前报道称，朱贤健为朝鲜籍，2014年3月因犯偷越国境罪、盗窃罪、抢劫罪被判处有期徒刑11年三个月，并处罚金16000元，驱逐出境。之后两次获得减刑，刑期至2023年8月21日止。

对于朱贤健为何选择此时冒险越狱，外界有猜测指他不想在刑满释放后被驱逐出境，所以以越狱的方式增加自己的刑期。