中国电影十四五规划：人民院线覆盖所有县级以上城市

中国国家电影局官网昨天刊发《“十四五”中国电影发展规划》披露了“十四五”期间，国家电影局对于人民院线、艺术院线等特色院线发展的规划内容，其中明确人民院线“由全国各地城市影院（每家确定一个厅）组建而成，覆盖所有县级以上城市，为国产主旋律影片拓展放映空间，重点对具有较强思想性和较高艺术水准的主旋律影片给予排片支持”。

《发展规划》提出，支持院线公司并购重组，推动资产联结型院线占据市场主导地位，对不符合现行准入条件的院线实行退出，显著提高产业集中度。鼓励开展分线发行、多轮次发行、区域发行、分众发行等创新业务，促进人民院线、艺术院线等特色院线发展。继续大力扶持乡镇影院建设和运营。推动影院发展升级，支持电影院采用先进技术装备进行改造，提升观影体验和服务质量，提高影院上座率、单银幕票房收入和综合经营收入。

除了明确人民院线重点对具有较强思想性和较高艺术水准的主旋律影片给予排片支持”，也提出艺术院线“由条件较好的城市多厅影院（每家确定一个厅）合作成立，主要放映具有独特艺术价值的中外影片”。

在加快乡镇影院建设方面，《发展规划》提出“重点扶持人口较为密集，对周边具有辐射影响，经济实力较强的乡镇，所建影院放映厅应达到2个以上，座位数合计不少于100个，安装使用2K以上数字放映设备，且加入城市电影院线”。