美智库：中国最新003型航母最快明年2月下水

美国智库根据最新的卫星图片分析称，中国最新的003型航母即将完工，最早可能在明年2月下水。

美国有线新闻网络（CNN）昨天报道，从美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）对上海江南造船厂10月23日拍摄的卫星图像中可以看到，中国003型航母的主要外部和内部组件安装似乎已经完成或即将完成。

CSIS称，在003型航母驶入长江之前，只需安装一些附加的项目如雷达和武器系统等。

CSIS在昨天发表的文章中说，“根据现有信息和在江南（造船厂）观察到的进展，作者估计003型（航母）将在大约三到六个月内下水。”

一旦准备就绪，这将成为中国的第三艘航母，也是第二艘国产航母。但与辽宁舰和山东舰不同，专家们认为，003型将采用更先进的飞机发射技术，类似于美国航母使用的弹射系统。

报道引述CSIS中国项目高级研究员富奈奥莱（Matthew Funaiole）的话说，003型航母将是中国军方“首次涉足现代航空母舰”，这是中国向前迈出的非常重要的一步。

富奈奥莱还说，003型似乎拥有与美国相同的弹射技术，甚至可能已经使用电磁弹射系统。

但富奈奥莱认为，仍有迹象表明中国航母落后于美国同行，因为美国航母拥有更多的弹射器、更大的航道和更多升降机，可以更快地部署飞机。

他还说，所有的美国航母也是核动力航母，而003型据信使用常规蒸汽动力推进，这将使其航程受限。