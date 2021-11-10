中国外交部批美议员访台：与台独勾连是危险游戏

中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回应美国国会议员乘坐军机访问台湾一事时说，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，并敦促美方有关议员认清形势，与“台独”势力勾连是危险的游戏，同“台独”一起玩火终将引火烧身。

根据澎湃新闻报道，汪文斌表示，美国会有关议员访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，要求美方立即停止与台开展任何形式的官方往来，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

汪文斌指出，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是不可撼动的国际关系准则，中国实现统一是不可阻挡的历史潮流。台湾海峡阻隔不了包括台湾同胞在内的14亿多中华儿女实现国家统一的浩荡洪流，少数“台独”分子和外国政客的拙劣表演，不过是中国统一进程中的几道杂音，丝毫改变不了全世界180多个国家坚持一个中国原则的牢固格局。我们敦促美方有关议员认清形势，与“台独”势力勾连是危险的游戏，同“台独”一起玩火终将引火烧身。一切同中国统一大势相对抗的冒险和挑衅行径，如同蚍蜉撼树，注定以失败告终。

美国议员昨天下午搭乘美国海军C-40型运输机由菲律宾马尼拉起飞，傍晚6时17分抵达台北松山机场。台湾外交部昨天证实美国议员抵台访问，并称行程是由美国在台协会台北办事处协调安排。

中国大陆国防部昨天就此批美粗暴干涉中国内政，严重损害中国领土主权及威胁台海地区和平稳定，并正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动。解放军东部战区则称当天在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。