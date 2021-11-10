蔡英文贺台出口新高 民众党：靠大陆发大财现况重甩耳光

台湾总统蔡英文昨天（9日）在面簿发文说，台湾今年前10个月总出口量创历年同期新高。不过民众党今天对此发表声明称，蔡英文不敢说的是，对大陆贸易依存度也创新高。

据联合报报道，蔡英文指出，台湾今年前10个月的总出口量达3642亿元（美元，下同，约4908亿新元），创历年新高，也提前改写全年新高纪录。

不过民众党指出，今年1月至10月，台湾出口大陆金额达1546亿元，占总出口金额42.5%，年增率高达26.5%，创下10年来新高纪录。民众党称，“靠大陆发大财的现实情况，无疑是给‘抗中保台’的蔡总统甩了重重的一记耳光”。

据财政部统计，台湾出口贸易对大陆的依赖度，都在民进党执政时期大大增长。自2016年起，台湾对大陆出口依赖度从40.1%上升到2020年的43.9%，而今年1月到10月也达到42.5%。民众党对此批评民进党政府“狂卖芒果干，却对大陆孤注一掷”。

民众党说，两岸关系日渐紧张，大陆突如其来的禁令使台商、果农血本无归。民众党指，民进党政府以强硬态度面对大陆，却持续把鸡蛋都放在名为大陆的篮子里，并质疑“难道不怕哪一天全部被砸破”。

民众党进一步说，当台湾凤梨、释迦、莲雾接连被禁止出口到大陆，民进党政府一方面用“爱国心”让民众帮忙下架，一方面嚷嚷着要向WTO提告，拖到11月才正式告状，但对于这样高依赖的情况仍一筹莫展。

民众党接着批评民进党政府执政五年多，不但没解决大陆的出口依存度不断提高的问题，反而更用力地“舔着毒药外的糖衣不可自拔”。

民众党最后呼吁民进党政府应分散贸易风险，不要只是把“抗中保台”当成选举时喊的口号，必须做出更实际且有力的改变，让台湾能真正走向世界。

另外，蔡英文也在帖文中指出，台湾今年经济成长率预估将达6.01%，创下11年新高。

