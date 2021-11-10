中国外交部：应对气候变化不仅有说而且有做

中国外交部发言人汪文斌在回答有关减污降碳促进全球气候治理的提问时说，应对气候变化，中国不仅说，而且做：不仅确定了目标，而且制定了具体的时间表、路线图。中国印发的《关于深入打好污染防治攻坚的意见》就是中国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化的又一新举措，展现了中方应对全球气候变化的坚定决心和言出必行的行动力度。

根据澎湃新闻报道， 汪文斌说，中国上周日（7日）印发《关于深入打好污染防治攻坚的意见》。《意见》提出，到2025年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，以及到2035年碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现等主要目标。《意见》还就加快推动绿色低碳发展，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，提高生态环境治理现代化水平作出具体部署。

汪文斌表示，中国多次强调，应对气候变化，中国不仅说，而且做：不仅确定了目标，而且制定了具体的时间表、路线图。多年以来，中国主动承担与国情相符的国际责任，积极探索绿色低碳发展道路。减污降碳协同治理就是重要抓手之一。二氧化碳和常规污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，主要来自化石能源的燃烧和利用。减少化石能源利用，推动减污降碳一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，有利于碳达峰、碳中和与生态环境根本好转同步落实。

汪文斌指出，展望未来，中国将继续践信守诺，深入推进碳达峰行动，通过统筹建立二氧化碳排放总量控制制度，建设完善全国碳排放权交易市场，加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控等方式，脚踏实地落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，为全球应对气候变化作出中国贡献。