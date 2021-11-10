国台办：统一后台湾民众民生福祉将充分提升

中国大陆国台办发言人朱凤莲今天（10日）批评台湾民进党政府将民众血汗钱用于购买军火等无用之处，并称两岸统一后，台湾民众创造的财富尽可用于改善民生，民生福祉将得到充分提升。

大陆国台办副主任刘军川上月底在一场研讨会上说，两岸统一后，台湾同胞的民生福祉将得到充分提升，台湾的财政收入尽可用于改善民生。台陆委会随后回应称大陆“没有认清两岸现状”。

据新华社报道，朱凤莲今天在例行新闻发布会上回答相关提问时说，民进党出于顽固谋独的政治私利，大肆以“金援”谋求所谓“固邦”，占用了更多本应用于改善台湾民生福祉的社会公共资源。

她进一步说，若民进党政府不把台湾民众创造出来的财富用于购买武器、发展“金钱外交”等无用之处，而是用于发展经济、改善民生，台湾民众对生活状况不会如此不满。

另外，朱凤莲也指出，两岸现状很明确，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国主权和领土从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。

刘军川上月29日在湖北宜昌“国家统一与民族复兴”研讨会上以视频致辞时，呼吁“广大台湾同胞要看清祖国统一、民族复兴既是大义，更具大利”，并说统一后，台湾的和平安宁将充分保障，经济发展也将得到充分增进，以大陆市场为广阔腹地，发展空间更大，经济竞争力更强，产业链供应链更加稳定通畅。