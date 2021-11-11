习近平：亚太地区不能回到冷战状态

中国国家主席习近平说，亚太地区不能也不应该回到冷战状态。

据新华社报道，习近平今天（11日）以预录视频方式在新西兰主办的亚太经合组织 (APEC)工商领导人峰会上发表演讲。

习近平说，开放是人类社会繁荣进步的必由之路，亚太各国要坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法，“以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的。”

他强调，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。

习近平在讲话中还呼吁将冠病疫苗列为公共产品、推进绿色转型，以及加速科技创新和制度创新。

他还说，中国将坚定不移推进改革开放，为亚太经济发展提供助力。中国致力于推进高标准市场体系建设，推动重要领域和关键环节改革取得新进展。

在反垄断政策方面，习近平说，中国有关部门正完善落实反垄断法规，加强对国内部分行业监管。

他强调，中国将毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，平等对待各类市场主体，打造统一开放、竞争有序的市场体系，不断夯实中国经济长远发展根基，并为亚太及全球工商界来华投资兴业提供更好保障。

在减排行动方面，习近平指出，中国将推进全面绿色转型，坚定实施应对气候变化国家战略；将统筹低碳转型和民生需要，处理好发展同减排关系，如期实现碳达峰、碳中和目标。

第28次APEC工商领导人会议将于12日晚上7时至10时召开，由轮值主席国新西兰的总理阿德恩主持。

另据彭博社引述知情人士说，美国总统拜登和中国国家主席习近平可能下周举行视频峰会。