中国教育部：将出台意见从根本上解决“择校热”问题

中国教育部就“改善炒作学区房”相关问题答复称，“学区房”的出现在一定程度上反映了优质教育资源配置不均衡、校际间办学质量存在差异的问题。教育部将研究制定相关文件，完善政策保障措施，从根本上解决择校热问题。

根据央视新闻客户端报道，教育部在答复十三届全国人大四次会议第9636号建议“关于改善炒作学区房，保障教育资源共享的建议”时表示，教育部高度重视这一问题，一手推进均衡发展、着力缩小校际差距，一手推进多校划片、治理择校和规范招生入学秩序，取得了明显成效。

教育部称将研究制定《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，完善政策保障措施，缩小城乡、区域、校际、群体差距，推进义务教育优质均衡和城乡一体化发展，从根本上解决择校热问题。同时，持续巩固招生入学政策、制度、成果，依法依规做好规范管理工作，切实促进教育公平、营造良好教育生态。

教育部在答复中还提到，自2014年起，教育部启动了义务教育免试就近入学改革，按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标，推动各地形成公平完善的就近入学规则。积极推进多校划片，随机分配优质学校名额；积极推进小学、初中对口直升、强弱搭配和九年一贯制办学；积极推进优质高中招生指标分配到区域内薄弱初中和农村初中等多种措施，有效缓解“择校热”和“学区房”等问题，稳妥推进多校划片，采取随机派位方式入学。

在改善炒作学区房问题方面，住房和城乡建设部将联合有关部门指导有关城市在制定或调整学区政策时，考虑稳地价、稳房价、稳预期要求，完善和落实多校划片招生政策，积极推进教育资源均等化，从源头上解决学区房炒作问题。

另据《光明日报》报道，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰受访时指出，美育是教育的“磨刀石”。新时代艺术教育，每一个学生都应该登台献艺，这样的展示才是真正将快刀往石头上去磨。

他说，强化新时代学校美育工作，首先要从思想观念上认清美育的地位和价值。美育是厚植爱国主义情怀、培养学生创新精神的基础，要把美育从弱变强。

王登峰还说，美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也关涉思想教育、道德教育、精神教育，对人的言谈举止和礼仪规范具有打磨作用。就像声、音、乐这样递进的过程，美育是把人的所有的欲望、愿望、梦想首先“打磨”成符合社会规范的表达，在此基础上再朝更加高尚的道德层面去打磨，让他成为品德高尚的人。

王登峰指出，不管学校师资、教学器材如何，都要因地制宜把美育课程开齐开足。美育教师不够，可以通过信息化手段以及志愿者支教行动，让每一个孩子享受到美育的资源。美育教学改革要立足于教会、勤练、常展，要教会的内容包括基本的艺术知识、艺术技能等。美育是“磨刀石”，不磨起不到雕琢人的外形、内心、精神和灵魂的作用。

王登峰说，各地各校要把学校美育改革发展纳入地方发展规划中，在师资队伍建设、场地器材条件建设上采取实质性行动。全国已经有若干个省市把美育纳入中考，有的地方分值比重一再提升。很多地方也在试点，他鼓励大家争先行动。