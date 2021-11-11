网民双十一收涉疫快递被居家隔离一周

内蒙古二连浩特、河北晋州等地近日均发现部分商品冠病病毒检测结果呈阳性。时值中国最大的电商购物节双十一之际，中国多省紧急追查涉疫快递，有网民因接触涉疫包裹导致健康码变黄，甚至居家隔离一周。

根据中国青年报引述齐鲁晚报消息，山东济南的王新昨天已经是他居家隔离的六天，原因是此前收到来自河北晋州的一件快递。

据王新回忆，她在上周四（4日）收到一条短信提醒。短信提示有公司员工确诊冠病，公司车间环境、原料、库存品及外包装等均为阴性，建议客户对10月21日至11月1日期间发出的童装产品做好消毒处理，并与社区防疫部门联系按照要求防疫。

当天晚上，王新收到社区电话，要求当晚做核酸检测，并且立刻居家隔离七天。王新一家三口做完核酸检测，又于24小时后做了第二次核酸检测。三个人核酸检测结果均为阴性。

和王新一样，济南的赵小松也收到这家公司发来的短信。目前，核酸检测阴性。据赵小松介绍，“我们的快递都放到楼下的超市，现在超市工作人员也居家隔离，快递小哥也去做核酸检测了。”

另据健康时报报道，湖南长沙的网民近日因拆了涉疫快递，健康码变成了黄色，并收到当地疾控中心的防疫提示，需居家隔离。

涉疫公司的快递流动，引起多地对快递收发的关注。截至目前，河北已有七地发布关于对晋州市浩汇商贸有限公司邮寄包裹进行消杀管控的紧急通告。辛集、晋州、深泽 三地的多家快递公司和快递员均表示，目前所在区域的快递业务是暂停的状态，无论收发快递都是停滞状态。

据了解，10月23日以来，陕西石泉县圆通快递公司接收河北晋州市浩汇商贸公司11 件货品，流向城关、池河、熨斗、两河镇境内。目前，当地居家隔离33人，健康监测20人，核酸检测79份，其中人员标本53份，环境标本26份，检测结果均为阴性。环境消毒四个场所，四个快递物流点暂停营业。

浙江台州市椒江区疫情防控指挥部上周四（4日）下午接椒江邮政管理局通报椒江区有29份晋州市浩汇商贸有限公司相关产品网购流入（10月23日以来）。全区共采集物品及人员样本306份，核酸检测结果均为阴性。