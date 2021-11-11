布林肯强调若台湾受攻击多国会采取行动

美国国务卿布林肯强调，如果中国大陆以武力处理台湾课题，美国和其他多个国家会采取行动，解决这个问题。

据美国国务院官网发布的文字实录，布林肯昨天（10日）在美国《纽约时报》活动上，回答与美国对台承诺有关的问题时说：“区域内外多个国家都将任何使用武力破坏现状的单边行动，视为对和平与安全的重大威胁，如果发生这种情况，他们也会采取行动。”布林肯并没有说明这些国家会采取哪些行动。

布林肯强调，美国坚决反对任何人采取单方面行动，以武力破坏现状，而美国在《台湾关系法》下对台做出长期承诺，确保台湾有自我防卫的能力。

他说：“我们的角色是确保它有自我防卫的手段，因为如果它具备这个能力，这将是对抗任何非常不幸行动的最佳威慑手段，而中国大陆可能在考虑采取任这些行动。”

布林肯也说：“在决心确保这个地区和平与稳定方面，我们并不孤单。”

此外，布林肯在回答习拜会的问题时说，习拜会将在不久后举行。

美国总统拜登上个月说，一旦中国大陆向台湾发动攻击，美国将履行保护台湾的承诺。外界曾认为，拜登当时的表态，似乎与美国“战略模糊”（strategic ambiguity）策略背道而驰。

“战略模糊”，指的是美国依据国内法——1979年通过的《台湾关系法》，承诺为台湾提供使其保持足够自卫能力的防御物资和服务，同时若中国大陆对台发动军事攻击，美国会以制裁等非和平手段干涉，是否出兵却不一定。这个既承认“一个中国”，又支持台湾自卫的做法，即“战略模糊”。

白宫之后重申，美国对台政策不变。美国的台湾问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）则认为，拜登的上述发言是口误。