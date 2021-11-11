中国专家：潜伏期开展大规模核酸检测有必要

武汉大学中南医院重症医学科主任彭志勇教授昨天指出，在病毒潜伏期间做核酸检测时为阴性，是不能保证之后没问题的，所以在14天的潜伏周期内开展大规模核酸检测是必要的。

根据红星新闻报道，江西铅山县此前在经历八轮核酸筛查后，发现31名阳性人员，对于为何在前两轮检测结果均为阴性的前提下，仍出现了阳性检测者，彭志勇说，这其实是病毒潜伏期的问题。从一般新冠疫情的病例流行病学特征看，病例的潜伏期中位数在一周左右，“为什么要隔离14天，是因为和病人接触后可能不会立即发病，如果绝大多数的病例暴露出来，我估计得要两周左右的时间，在这期间潜伏的 90%的病例都会暴露，所以是正常的。”



关于潜伏期的问题，中国国家卫生健康委高级别专家组组长钟南山院士领衔的“中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征”研究去年2月在预印本网站 medRxiv上发表论文称，新冠肺炎的潜伏期最长可达24天。

而确定潜伏的时间又与接触时间节点有直接联系。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾表示，“如果与新冠肺炎病人就接触过一次，那么，确定接触的时间节点就相对容易。如果是与新冠肺炎病人共同生活或是照顾病人，那么，在一段时间内，会反复多次近距离接触，暴露的起始时间就不易判定。”

彭志勇认为，在病毒潜伏期间做核酸检测时为阴性，是不能保证之后没问题的，所以在14天的潜伏周期内开展大规模核酸检测是必要的。“潜伏期的核酸检测是必须要覆盖的，但是我建议力度可以适当调节，比如全员进行前几轮核酸检测后，可以分重点区域，或对有症状人员进行核酸检测。”