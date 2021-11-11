广东市监局召集电商平台开会 通报不公平竞争等问题

广东省市场监督管理局于本月5日召集电商平台企业开会，对企业存在的违规行为进行通报，指出平台企业在经营活动中普遍存在的不公平竞争等问题。

综合新浪财经和路透社报道，广东市监局召集阿里巴巴华南公司、唯品会、美团优选等16家广东辖区的重点电子商务平台企业召开了行政指导会，对违规行为予以提醒告诫，并就规范开展“双十一”网络集中促销活动进行行政指导。

会议通报指出，平台企业在经营活动中普遍存在不公平竞争、产品以假乱真、以次充好、虚假广告和虚假宣传、售后服务差、虚标价格等问题。广东市监局就平台企业存在的上述行为逐一进行了行政指导，并就防范上述经营风险提出具体要求。

针对“双十一”网络集中促销节点，会议重点围绕平台企业的合规建设、公平交易、消保维权及诉求解决、价格监管、广告治理、产品质量、诚信合法经营、知识产权保护等方面提出了“十做到”的工作要求。

“双十一”是中国每年最大的网上购物季，因主要销售集中于11月11日而得名，近年来战线逐步拉长，从10月下旬开始，商家的相关促销已开始启动。

中国国家市场监管总局于本月6日发文规范“双十一”促销经营活动，要求提高促销行为的公开化和透明度，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销。