戴琪：美中关于中国遵守首阶段协定的谈判取得进展

美国贸易代表戴琪昨天（10日）公布，美中两国在关于中国遵守第一阶段贸易协定的谈判正在取得进展（getting traction），但拒绝在双方继续磋商时，预测谈判结果。

据路透社报道，戴琪在华盛顿告诉记者，美国政府的目标，是要追究中国在贸易协定的责任，并正在探索中国在履行协定方面的所有弱点，包括没有购买美国飞机。

她说，协定谈判与针对更大问题所展开的讨论结合，包括由中国驱动的产业政策，并指这些极其稳健的政策使美国公司难以与中国企业竞争。

戴琪相信习拜会将会很有帮助，并说美中两国领导人相互了解对方，对一个复杂的关系而言有益处，但也认为领导人的接触，并不是促进贸易讨论的必要条件。

有记者提问，美国政府是否考虑放宽对中国商品的关税措施，以减轻美国经济的通胀压力。戴琪回应时说，美国贸易代表办公室将中国商品“301条款”关税措施，视为寻求有利地位战略的一部分，以便更有效地与中国竞争。

中国在去年1月签署的第一阶段贸易协议中承诺加大采购美国产品，两年内的采购目标为总额2000亿美元（2716亿新元），涉及的产品包括农产品和飞机。

现在距离截止日期只有几个月的时间，但中国采购规模离目标还有一段距离。彭博社整理出的数据显示，中国只完成53%的采购目标。彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩（Chad Bown）早前预测，中国截至8月只完成了约62%的第一阶段采购目标。

戴琪上个月也在位于华盛顿的战略与国际研究中心演讲时说，除了将启动有针对性的关税排除程序之外，美国日后也可能扩大关税排除程序范围，中国商务部对此表示欢迎。