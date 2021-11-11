中国多省增设育儿假 官方：假期过长或影响女性就业

中国多省份近期密集修改当地人口与计划生育条例。从目前已经公布的修正案来看，各地普遍延长了产假、增设育儿假。不过，《湖南省人口与计划生育条例（修正案草案）》征求意见稿中提到，假期过长有可能影响女性就业，从长远看不利于维护和发展女性权益。

根据第一财经统计，截至目前，至少15个省份公布了当地的人口计生条例修正案，这些省份包括江西、四川、江苏、贵州、吉林、山西、黑龙江，辽宁、湖南、湖北、陕西、安徽、海南、宁夏。此外其他省份也正在推进修改人口与计划生育条例。

湖南省此前对外公布的《湖南省人口与计划生育条例（修正案草案）》征求意见稿中，在“修改依据和理由”一栏中提到：本轮地方性法规修改中，29个兄弟省份拟增加育儿假。也就说，加上湖南，目前已有30个省份增设育儿假。

陕西省司法厅日前就《陕西省人口与计划生育条例（修订草案征求意见稿）》征求意见，意见稿提出，女职工生育三孩的，再给予半年奖励假，其配偶增加护理假十五天。

同时，推行父母育儿假制度。合法生育的父母在子女一至三周岁期间，每年给予父母双方各不低于三十天的育儿假。职工在婚假、产假、护理假和育儿假期间按出勤对待，享受相应的工资、福利待遇。

海南省计生条例的征求意见稿中提出，3周岁以内的孩子父母两人除了可以各自享受每年10天的育儿假，还可以给予夫妻任意一方每天一个小时的育儿时间，直至子女年满3周岁止。

不过，也有年轻女性担心，育儿假是否能真正落到实处，会不会给女性就业造成困扰。尤其延长产假、增加育儿假可能会带来招聘性别歧视加剧、产妇岗位被顶替风险上升等问题。

近日，华中科技大学社会学院的一项研究给出数据，对中等收入家庭来说，与生育一孩相比，生二孩的妻子就业几率下降9.3%。而在高收入家庭中，孩子数量对就业几率的影响不显著。

值得注意的是，《湖南省人口与计划生育条例（修正案草案）》征求意见稿中，在“修改依据和理由”一栏中还提到：假期过长有可能影响女性就业，从长远看不利于维护和发展女性权益。

因此，建立更多的生育成本分摊机制，强化公共服务和保障十分关键。人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授分析说，中央在支持有条件的地方“开展父母育儿假试点”的同时，提出要“健全假期用工成本分担机制”，这一点很重要，落实起来也需要很多相关的政策支撑。“比如对育龄妇女所在单位，根据女性生育情况，给予一定的税收减免，给予一定的奖励补贴等。只有多管齐下，形成养育成本共担的社会机制，才能更好地促进企业愿意招聘女性、大胆培养使用女性，消除就业歧视。”

修改后的《江苏省人口与计划生育条例》规定：妇女怀孕、生育和哺乳期间，按照有关规定享受特殊劳动保护并可以获得帮助和补偿。地方各级人民政府保障妇女就业合法权益，为因生育影响就业的妇女提供就业服务。

除了假期延长外，如何减轻生育负担、家庭负担也十分引人关注。其中，黑龙江、吉林、安徽提出了建立实施生育、育儿补贴制度。比如，安徽省提出，建立生育补贴制度。生育补贴具体办法由设区的市人民政府制定。