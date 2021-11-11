中日海洋事务高级别会谈 日本关切中国军事活动

中日两国外交部门昨天（10日）举行海洋事务高级别磋商团长会谈，就东海及钓鱼岛问题交换意见，同意今年内举行第13轮中日海洋事务高级别磋商全体会议。日本则在会上就中国在日本周边的军事活动表达关切。

综合日本共同社报道及中国外交部新闻稿，中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮与日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕，以视频方式共同主持中日海洋事务高级别磋商团长会谈。

日本在会上提到，中国公务船反复驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边海域，以及中国在日本周边的军事活动趋于活跃，日本对此表达关切，并强烈要求克制。

关于中国的军事活动，日本举例了中国和俄罗斯海军舰艇在10月同时航行通过津轻海峡与大隅海峡，并几乎绕行日本列岛一周。

中国则重申在钓鱼岛和东海有关事态问题上的严正立场，敦促日本切实尊重中国主权和安全关切，“不要采取可能导致局势复杂化的行动”。

据报道，双方就涉海问题深入交换意见，强调全面落实近期两国领导人通话达成的重要共识，在中日四点原则共识基础上，维护东海和平。

另外，两国也确认了为建立稳定关系保持沟通的重要性，并就双方各自担任团长的“第十三轮中日海洋事务高级别磋商全体会议”年内举行的方针达成了一致。

两国也商定尽快开设紧急联络热线，设立中日防务部门间的“海空联络机制”。

这是中日两国继今年6月后再次举行会议，也是岸田政府上台以来的首次会议。