林郑聂德权接种第三剂科兴

香港第三剂冠病疫苗今日开打，特首林郑月娥和公务员事务局局长聂德权今早到疫苗接种中心接种科兴疫苗。对于林郑早前表示“抗体不是数字愈高愈好”，聂德权称科兴和复必泰疫苗都安全有效，市民可按自身情况和意愿去选择。

根据《星岛日报》报道，负责统筹接种计划的聂德权此前透露，待接种后才公布自己第三针打哪款疫苗。他今早在接种后表示，自己之前已接种两针科兴，个人较喜欢灭活疫苗，因此第三针也选择科兴。

聂德权说，相关资料已很清楚，科兴和复必泰疫苗都安全有效，两者的抗体水平虽然有分别，但预防重症和死亡的保护能力相若，市民可按自身情况和意愿去选择。

聂德权还说，21家疫苗接种中心有足够能力应付需求，当局会视乎特定群组的接种情况，尽快开放让已接种两剂科兴疫苗，且第二剂已接种逾六个月的人士打第三针。

林郑月娥日前接受访问时表示，自己是首批接种科兴疫苗的人，上次接种时完全无副作用，因此第三针继续选择接种科兴。对于专家指第三针接种复必泰或可产生更好免疫反应，她指抗体数字并非“越高越好”，而是足够就可以。

不过，香港政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌回应林郑有关言论时认为，这仅属她“个人看法”，强调目前不知抗体要达到何等水平才能起足够保护，但抗体越高越能减低有症状感染风险。

另一名港府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇则对林郑相关言论不做评论，但重申基本上打两针灭活疫苗，抗体会跌得很快，如第三针是核酸疫苗，抗体高很多。

他还说，数据显示中和抗体越高，保护力越高，至于什么水平才算足够，暂时未有科学数据。不过，他表示尊重个人的选择。