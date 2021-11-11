中国东北特大暴雪多项记录破历史极值

受东北冷涡及地面气旋强烈发展影响，中国辽宁本月7日至9日出现历史罕见的特大暴雪、雨雪冰冻、寒潮、大风天气。辽宁省近半数国家气象观测站降雪量、雪深均超过2007年“3.04”暴雪过程，突破了1951年有完整气象记录以来历史极值。内蒙古通辽市强降雪持续约46小时，中南部地区严重受灾，官方已发布接收捐赠公告。

根据央视财经报道，据辽宁省气象台统计，全省62个国家气象观测站平均降水量41.1毫米，有39个气象站出现特大暴雪，最大降雪量和最大小时降雪量均出现在鞍山站，分别为80.3毫米和10.6毫米，雨雪过程伴有11级瞬时大风、16℃以上的强降温、冰冻和弱雷电。

其中，省会城市沈阳地区平均降雪量为 54.6 毫米，突破了1905年以来历史极值。依据《辽宁省气象灾害评估方法》，此次暴雪天气评估为全省一级暴雪灾害，属最严重级别。

另据微信号“通辽发布 ”消息，辽宁邻省内蒙古通辽市上周五（5日）起遭遇暴雪、降温、大风天气，导致全市中南部地区严重受灾。强降雪持续约46小时，全市累计降水量超过50毫米，最大降水量达到102毫米，大部分地区积雪深度超过60厘米，打破了有气象记录以来的历史极值，在很大范围形成严重灾害。目前，当地各级正在全力以赴开展抗雪救灾工作。

当地发布通告称，连日来，不断有社会各界人士自愿表示向灾区捐款捐物，支援抗灾救灾工作。为了便于各方面表达爱心，加强对各类捐赠规范管理，按照通辽市委、市政府的安排部署，由通辽市红十字会承担捐款捐物接收工作，并公开了接收爱心捐款的账户。