港城大校长郭位2023年约满后将不再续任

继香港科技大学校长史维于9日宣布请辞的两天后，香港城市大学校长郭位也决定于2023年完成五年任期后不再续任，卸任校长一职。

综合香港01和星岛日报报道，香港城大校长郭位认为是适当时间放下，让大学物色适当的继任人。他今早（11日）出席城大与科技园合作签署仪式时被问及相关事宜时未回应记者提问。

据报道，郭位并未交代去向，仅表示未来会专注研究及其他工作。

香港城大副校长（发展及对外关系）李国安随即以大学发言人名义发表声明称，“郭位校长早前决定于第三个任期届满，即2023年就会卸任校长一职”，城大已按董事会指示，成立遴选委员会进行国际招聘。当被问及郭位不续约的原因或决定时间，包括是否受压时，李国安没有回应便离开。

据报道，郭位在台湾出生，是著名电子系统与核能可靠度研究专家，于2008年出任香港城市大学校长，至今已连任三届，是历来在任时间最长的校长。

在他任职校长期间，城大开创了首个动物医学院，落实在东莞建立分校等。城大在世界大学排名榜中的排名在他任期期间也有明显进步。

据报道，他曾著书谈办学之道，并提出了“心件”（soulware）的概念，是指每位教授和学生在研究时必须具备的心态与专业精神。他进一步指出，香港、台湾、大陆的高等教育仍未能踏上国际舞台，全皆因欠缺“心件”。郭位也曾强调大学应保持政治中立，做到“政治教育分离”。

郭位所理想的大学，就是学术自由、大学自主、政教分离。

另据星岛日报报道，出生于台湾的香港科技大学校长史维也在9日宣布已向大学董事会正式请辞，提早一年卸任，于明年10月19日生效。史维也并未解释提早一年完约的原因。