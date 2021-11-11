网红奶茶“茶颜悦色”疫情下关闭80家门店

中国网红奶茶品牌茶颜悦色受疫情影响今年以来在长沙已临时关闭多达80家店面，公司昨天发布声明说，疫情的不确定，确实考验团队上下背靠背的信任和机动灵活，一些密度过高的区域临时闭店将是常态，不过声明坚称“还撑得住”，并在熬着等春暖花开。

针对最近网传的“闭店事件”，茶颜悦色通过官方微博发布声明称，最近这次集中临时闭店，是茶颜悦色今年第三次集中临时闭店了。第一次是年初的就地过年，第二次是七月底疫情反复，第三次就是最近这回。

声明说，“活得不那么好是肯定的，但团队的心态还算正向”。这两年跟疫情交锋以来，公司在数次的调整中，做好了打持久战的准备。

声明还说，长沙是有七八十家临时闭店了，之前的密集布点在长沙的城市发展中赚到了红利，疫情之下，自然也要承担人流减少带来的结果。同时也请充值的顾客放心，疫情缓和，人气回暖，临时闭的店就逐步复开了，也希望贴门面转让的中介朋友，每天少在卷闸门上糊垃圾小广告。“我们还撑得住。接下来我们会竭尽最大的努力，多做正确的决定，少犯错误，我们还在熬着等春暖花开呢。”

声明说，疫情的不确定，确实挺考验团队上下背靠背的信任和机动灵活的，一些密度过高的区域临时闭店将是常态，做最坏的打算，存最好的希望。线下的餐饮服务行业都在过冬，茶颜和大家一起积极努力，抱团取暖。



公开资料显示，注册于2015年3月28日的茶颜悦色品牌以茶饮和甜品为主打，是长沙本土知名奶茶品牌，也是中国奶茶爱好者所知的网红品牌。