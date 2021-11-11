秦刚访美国高校：支持中美高校互学互鉴

中国驻美国大使秦刚在美国当地时间8日和10日先后访问美国哥伦比亚大学和纽约大学，并称中国驻美使领馆将一如既往支持中美高校互学互鉴。

据澎湃新闻报道，秦刚在会见哥伦比亚大学校长布林格时说，哥伦比亚大学与中国的友谊源远流长，近年来与中国多所大学开展合作。秦刚也希望哥伦比亚大学继续加强对华交流，支持中文教学，并保护好中国学生学者的健康和安全。

秦刚进一步希望哥伦比亚大学发挥积极作用，向美国社会讲明中美教育交流互利互赢的本质。

布林格则表示，哥伦比亚大学重视对华关系，并欢迎中国学生。他指出，中国留学生人数占学校留学生总数的二分之一，并表示大学致力于培养了解当代中国的人才，也愿与中国高校在气候变化等领域加强合作。

另外，秦刚在与纽约大学校长汉密尔顿会面时指出，上海纽约大学是纽约大学深化对华交流合作的成果，也是中国持续扩大教育对外开放的证明。他也表示，在中美双方的共同努力下，上纽大呈现良好发展势头，为增进中美友谊发挥了积极作用，并说中国将继续深化与纽约大学合作，打造中美人文交流和教育合作的成功典范。

汉密尔顿则表示，过去两年，纽约大学与中国伙伴守望相助，努力将疫情对学生造成的影响降到最低，这证明了在困难时期中美之间需团结一致的重要性。明年是上海纽约大学建校十周年，汉密尔顿指出，将保持和加强对华交流合作，为中美关系健康稳定贡献力量。

在看望两校中国留学生时，秦刚表示，希望同学们能学有所成，当好中美两国人民友谊的使者，中国驻美使领馆将尽力保护大家的健康安全和正当权益。秦刚还就留学生关心的话题与他们进行了交流。在与秦刚交流时，上海纽约大学国际学生表示，期待能踏上中国的土地，了解真实的中国和中国人民。

鉴于当前美社会针对亚裔和华人的犯罪活动增加，秦刚敦促两校关注中国留学生的安全，并提醒广大中国留学生提高自我防范意识。