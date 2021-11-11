蔡元培长女西湖故居1.2亿元人民币起拍价成交

截至11月11日早上10时，经过一轮竞价，蔡元培长女在中国杭州西湖边的故居以1.2亿元（人民币，下同，约2537万新元）起拍价成交。

据楚天都市报官方账号“极目新闻报道，买家是一位上市公司老总，杭州人，现定居上海。

据澎湃新闻报道，位于杭州西湖景区内挂牌1.2亿元的蔡元培长女蔡威廉故居在本月10日早上10时开始网络拍卖。至开拍时无人报名，按照规则，若至11月11日早上10时仍无竞拍者，该标的物将宣告流拍。

不过，到11日拍卖快截止时，有一人报名竞拍，并出价1.2亿元。至11日早上10时，经过竞价，由该出价者以起拍价1.2亿元成交。根据拍卖规则，成交者需支付0.5%至1%的软件服务费，即60万至120万元。

该标的是一处危房，拍卖吸引了约3万5000人次围观。规则显示，参与竞拍者需缴纳1000万元保证金，每次加价幅度50万元。

房产包括三幢房屋，门窗脱落，部分墙体倒塌。2016年，该房屋被鉴定为D级危房。

故居外的石碑显示，2010年3月，杭州市人民政府将此处列为杭州市历史建筑，并介绍为“蔡元培之女蔡威廉及女婿林文铮旧居，建于20世纪30年代，包括三幢西式建筑。”

因价格高昂，又是危房，开拍前送拍机构也不知道会不会有人报名竞拍。据报道引述该机构相关负责人表示，“该房屋是位于西湖景区内的历史建筑，其过户、修缮、重建等后续步骤，都需要买家与相关部门报批，一事一议。”

据报道，蔡威廉是蔡元培的长女，是上个世纪中国重要的油画画家，她从法国留学回来后，在杭州办学的国立艺专担任西画教授，林文铮则是学校教务长，二人在杭州喜结良缘。1934年，蔡元培给了他们夫妇二人一笔钱，他们便用这笔钱在西湖边马岭山上盖起了自己的房子。蔡元培常来小住，并给别墅亲笔题写“马岭山房”四个字。