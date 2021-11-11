北京防疫升级 会议期间实行闭环管理

北京市出现多名冠病本土病例后，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任，市政府新闻发言人徐和建今天指出，加强会议活动管理，会议期间要实行闭环管理，人员不得外出。

根据央视网消息，徐和建在今天召开的疫情防控工作新闻发布会上说，会议提倡以视频形式举办，并迅速排查会议活动情况，严格相关审批和纪律要求。

徐和建还说，北京新增聚集性疫情，形势严峻复杂，要立即响应、迅速行动，快速阻断病毒传播链条。对病例及感染者涉及的风险点位严格封控筛查。

北京市疾病预防控制中心副主任、全国冠病专家组成员庞星火在会上通报，北京昨天23时至今天11时新增六例本土确诊病例和一例无症状感染者。

截至目前，北京市共有中风险地区三个，为昌平区北七家镇宏福苑社区、昌平区天通苑北街道天通北苑第二社区、海淀区西三旗街道富力桃园C区。全市其它地区均为低风险地区。

另据《北京青年报》报道，因有密接人员曾经到访，北京东直门来福士商场于今天（11日）起，应疫情防控需求暂停营业。来福士办公楼和雅诗阁服务公寓正常运营。

报道说，昨天（10日）晚上8点50分左右，北京来福士配合市疾控中心进行防疫流调，所有出入口管控，顾客员工只进不出，在商场西门配合疾控中心的检测后方可离开。