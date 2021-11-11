消息：滴滴准备年底前重新推出应用

消息人士透露，滴滴出行正准备在年底前，在中国重新推出旗下网约车和其他应用，并预计中国政府届时将结束对滴滴的调查。

据路透社今天（11日）报道，三名不愿具名的直接参与滴滴应用重新推出计划说，他们预计中国监管机构将在12月敲定任何针对滴滴的处罚。其中一名消息人士称，公司已安排100亿元人民币（21亿新元）用于支付公司可能要面对的罚金。

滴滴在答复关于应用重新推出准备工作与安排一笔钱用于支付罚金的提问时说，路透社获得的消息“纯属道听途说，没有任何事实依据”。公司强调，他们积极全面配合网络安全审查，但没有做出进一步的说明。

中国网信办并没有就置评请求做出回应。

滴滴出行6月30日赴美上市，两天后就被中国监管机构实施网络安全审查，要求其停止新用户注册。7月4日，应用商店被令下架滴滴出行应用。在这之后，滴滴企业版等另外25款“滴滴系”应用“存在严重违法违规收集使用个人信息问题”，被要求下架。

滴滴出行之后在微博上说：“滴滴诚恳接受并坚决服从相关主管部门的要求，严格按照法律规定，参照国家有关标准，深入排查、认真整改存在的所有问题，切实保障广大用户个人信息安全。”

三名知情人士透露，滴滴此后对这些应用进行整改，以确保应用符合本月生效的中国《个人信息保护法》，所有的员工都必须完成关于新法的培训。

其中一名消息人士称，整改措施包括附加更新版长篇用户协议，供客户签署。新版协议明确指出公司将收集哪些数据，以及公司会怎么使用这些数据。

此外，由于调查工作导致许多旗下司机因滴滴业务不确定性，而跳槽到竞争对手，滴滴正在为应用重新推出，制定新的司机招募策略。

《个人信息保护法》规定处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并设定个人信息处理者因业务等需要，确需向中国境外提供个人信息时，所需要具备的条件。