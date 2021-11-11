学者估计中国今年总人口可能进入负增长

中国独立人口问题学者何亚福今天（11日）在微博发文称，因出生人口持续下降等因素，2021年中国总人口很可能进入负增长。

何亚福在帖文中称，他在今年5月曾发文预测中国人口负增长将在2022年到来。他的预测基准是，近几年中国死亡人数维持在1000万左右，只要出生人口低于1000万，则人口就会进入负增长。他预测，2022年出生人口约1000万，而2022年死亡人口将超过1000万。

不过他接下来表示，根据各地已发布的今年前几个月或全年预测出生人口数据来看，中国总人口很可能已进入负增长。

他预测，2021年将有950万到1050万新生儿，比2020年下降13%至20%，而中国每年平均死亡人数为1000万左右。他进一步分析指出，若出生人口接近预测上限，则总人口接近负增长；若出生人口接近预测下限，则总人口铁定进入负增长。

何亚福举了几个例子来证明他的预测，据山东省德州市卫健委的数据，今年前九个月当地出生人口较2020年同比下降17.9%，据河南省政府网站公布的数据显示也有同样的下降趋势。这是根据新生儿完成“两病”筛查和听力筛查数据得出的结果。

另外，据《安徽日报》报道估计，安徽省今年出生率将下降17.8%，已连续第四年出现了两位数的下降。他也根据江苏省东部泰州市统计局的数据计算得出，泰州市今年前八个月出生人口同比下降了43.4%。

何亚福进一步说明了几个理由可以判断今年出生人口铁定“五连降”的现象，包括登记结婚人数下降、冠病疫情的影响、“二胎生育堆积效应”已趋于结束，即夫妇以前被压抑的二胎生育意愿在政策开放头几年已释放出来。他也指出，三胎政策今年5月才出台，即使在5月怀上第三胎，也要到明年才出生，因此三胎政策对今年的出生人口基本上没有影响。

据彭博社报道，何亚福不是第一个做出类似预测的人。今年8月，杰富瑞金融集团的分析师曾预测，2021年中国新生儿数量可能会降至自1950年代以来的最低水平。