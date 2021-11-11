台媒：美六议员访台以考察南中国海情势

台湾媒体引述消息人士披露，美国六名共和党籍参众议员本周访问台湾，目的是要考察南中国海情势，而台湾并非唯一访问目的地。

据台湾《上报》昨天（10日）报道，消息人士称，访团今天离开台湾后将往北继续行程。在前天抵达台湾前，访团已访问南中国海争端相关国家，实地了解南中国海争议岛屿及海域的情况。与在台湾行程安排类似，访团在之前的造访国家与地区，也听取国防部门的情势简报，以深入掌握南中国海议题及安全情势，目的在于了解中国大陆对南中国海的安全威胁，以及拜登政府的应对作为。

消息人士推测，访团在南中国海相关国家的行程，也引起中国大陆方面的警觉。这也是前天和昨天大陆军机数量增加，美国和大陆双方在南中国海空域的活动也相关频繁的原因。

这是美国议员今年二度组团搭军机访台，中国大陆除了高调军演，过去两天也出动12架次军机示威。

此外，这个访团清一色为共和党籍成员，与之前访台的美国议员访问团借由跨党派成员，表达美国不同政党一致挺台的立场有所不同。分析人士认为，与其说是表达挺台立场，这个访团更倾向考察性质，关注中国大陆威胁及区域安全议题的实质意义更大。消息人士认为，此行更倾向借由实地考察，了解拜登政府应对美国在南中国海所面临的挑战。

近两年来美国参议员访团或部长层级官员访台时，在台会面行程大多公开，更会安排记者会或接受媒体访问等，借以公开表达美国行政及立法部门对台湾的支持，但据报道，此次共和党籍议员一行不仅全程保密，台湾相关部门及美国在台协会（AIT）也配合访团要求，对访团行程完全不予评论。

此外，此次访团虽然同样循前例搭美国军机赴台，但机尾并未涂绘美国国旗，对比其他访团相对低调；而陪同的AIT官员则以经济组及安全组为主，也不同于一般政治性访问。