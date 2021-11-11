餐厅涉供“香港众志”违规口罩被罚款两万港元

已解散的“香港众志”早前被揭发售卖违规口罩，并通过餐厅供应不合规格的外科口罩。涉事餐厅“The Artlab by Favilla”的经营公司与负责人今天在观塘裁判法院提堂，公司及其负责人承认供应已应用虚假商品说明的货品，被判罚款合共两万元（港元，下同，3480新元）。

综合《星岛日报》和《明报》报道，朝花夕拾有限公司及其董事梁百豪，各被票控一项供应已应用虚假商品说明的货品罪，指他们去年4月21日，在观塘开联工业中心某单位内，管有应用虚假商品说明、即“ASTM Level 1”的外科口罩，并供应作商业用途。

案情指出，海关人员去年4月21日乔装顾客光顾餐厅，以600元购入6盒标示为“ASTM Level 1”的口罩，经政府化验后，发现该些口罩未能达到如包装所讲的“ASTM Level 1”保护程度，即属虚假商品说明。梁百豪警诫下承认，从与香港众志有关的“冲刺有限公司”进货，而他本人并未采取任何措施确认该些口罩是否符合包装所讲的规格。

辩方求情称，被告考虑坊间口罩短缺，才向供应商购入小量口罩出售；海关事隔数日再乔装顾客到餐厅视察，已经找不到同款口罩。裁判官判朝花夕拾有限公司及梁百豪各罚款1万元，并下令充公涉案口罩。