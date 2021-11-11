中国外交部回应布林肯涉台言论：罔顾事实 违背国际法理

针对美国国务卿布林肯昨天称美国有确保台湾有能力自卫的承诺，并称有很多国家将单方面动用武力破坏现状视为对和平与安全的重大威胁，中国外交部发言人汪文斌今天回答相关问题时指出，美方有关言论罔顾事实，也违背国际法理。中国绝不允许美国以任何理由、借口侵犯中国主权，干涉中国内政。美国应以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，谨言慎行，停止向“台独”势力发出任何错误信号。

根据澎湃新闻报道，汪文斌在外交部例行记者会上强调，一个中国原则和中美三个联合公报是中美实现建交和两国关系健康发展的基础。美国单方面制定的“与台湾关系法”违背美方在中美三个联合公报中所做的承诺，将美国内法凌驾于国际义务之上，是非法的、无效的。

汪文斌说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这既是不容改变的历史和法理事实，也是不容挑战的现状。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识。联大第2758号决议不仅承认中华人民共和国是中国在联合国组织的唯一合法代表，还将蒋介石的代表从联合国席位上驱逐出去。在决议磋商过程中，美国等少数国家企图搞“双重承认”，制造“两个中国”，这一提案没有获得通过，台湾在联合国的代表权遭到彻底否定。联合国有关文件明确指出，联合国认为台湾作为中国的一个省没有独立地位，台湾当局不享有任何形式的政府地位，世界上有180个国家承认和支持一个中国原则，国际社会坚持一中原则的格局坚如磐石，中国统一是不可阻挡的历史潮流。

汪文斌指出，台湾当局和少数“台独”分裂势力试图否定、挑战一个中国原则，扩大“台独”活动空间，这是当前台海局势紧张的根源，遭到中国政府和国际社会的坚决反对。任何挑战一个中国原则、抗拒中国统一大势的行径都将被坚决挫败，任何支持“台独”分裂、违背历史潮流的企图，都将以失败告终。

布林肯昨天在美国《纽约时报》活动上，回答与美国对台承诺有关的问题时说：“区域内外多个国家都将任何使用武力破坏现状的单边行动，视为对和平与安全的重大威胁，如果发生这种情况，他们也会采取行动。”

布林肯还强调，美国坚决反对任何人采取单方面行动，以武力破坏现状，而美国在《台湾关系法》下对台做出长期承诺，确保台湾有自我防卫的能力。