特朗普批评拜登政府以错误方式应对中国

美国前总统特朗普昨天（10日）接受美媒福克斯新闻（Fox News）专访时，批评拜登政府采取错误的方式应对中国，显得美国“如此软弱”。

据福克斯新闻报道，美国总统拜登曾在今年9月与中国国家习近平进行通话。白宫在9月9日发表声明称，美国希望以负责任的方式管控与中国的竞争，并希望与中国的“激烈竞争”不会演变成冲突。

对此，特朗普表示，他不认为对中国做这种表达是一种好的方式，这会显得美国如此软弱。他接着称，“在我当总统的时候，中国尊重美国”，但现在中国已不再尊重美国，这是非常可悲的。

据报道，特朗普计划可能在2024年再次角逐美国总统大选。

在文章发布前，美国国家安全顾问沙利文本月7日在接受美国有线电视台（CNN）的专访时称，中美关系不是“新冷战”，美国不再寻求改变中国体制，而是想与中国“共存”。

然而据华尔街日报报道，从拜登政府延续前总统特朗普打击TikTok等中国应用程序的举措，表明了拜登计划保留特朗普对华强硬的立场，尽管执行方式有所不同。

拜登在周二表示将延长特朗普于去年11月颁布的一项禁令，禁止美国投资被华盛顿视为中国军方拥有或控制的中国企业，并称，“中国正日益利用美国的资本作为资源，以实现其军事、情报和其他安全机构的发展和现代化；这使中国继续对美国本土和海外部队构成直接威胁。”